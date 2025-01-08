Польща з 13 січня посилює контроль транспортних перевізників: що потрібно знати

Національна податкова адміністрація Польщі буде перевіряти транспортні повідомлення в реєстрі RMPD. Перевірки почнуться з 13 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.
За даними українських митників, перед в’їздом до Польщі необхідно обов’язково зареєструватися в реєстрі міжнародних автомобільних перевізників RMPD на платформі PUESC.GOV.PL.
Водій транспортного засобу повинен перевірити всі деталі звіту RMPD, включаючи відправника, одержувача, маршрут та включити геолокацію.
Зазначається, що це допоможе уникнути можливих проблем під час митного оформлення на польській стороні.
Раніше ми писали про те, що наприкінці листопада на українсько-польському кордоні призупиняли пропуск вантажівок. За словами митників, мова йшла про пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Польська сторона повідомляла про збій системи митного оформлення.
Детально про те, що не можна везти із собою в Польщу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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