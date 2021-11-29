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Польша заявила об угрозе гибридных атак против Украины

Автор: Сергей Новиков

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский считает, что существует угроза гибридных атак против Украины. В частности, с использованием нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Сообщается, что сегодня состоялся разговор министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с польским коллегой, который рассказал о временной деэскалации напряженности на границе с Беларусью. А также о смене тактики мигрантов, которые пытаются прорваться через белорусско-польскую границу, штурмуя ее в разных местах небольшими группами.

"При этом Мариуш Каминьский указал, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины, а также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Монастырский подчеркнул, что Украина осознает все возможные сценарии дальнейшего развития событий, чтобы подорвать ситуацию внутри страны, а также каким-то образом ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила 175 млн гривен на укрепление границы с Беларусью, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Из Беларуси с любовью. Как Украина готовится встречать мигрантов".

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