ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Польша завершила укладку морского участка газопровода Baltic Pipe

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 20:36
Польша завершила укладку морского участка газопровода Baltic Pipe Фото: Польша завершила укладку морского участка газопровода Baltic Pipe (baltic-pipe.eu)
Автор: Валерия Полищук

Компания "Газ-Систем" завершила укладку морской части газопровода Baltic Pipe. По оценке полномочного представителя правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, это значительно приближает Польшу к достижению желаемой надежной диверсификации источников снабжения в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP.

В компании сообщили, что сегодня был выполнен последний сварной шов на газопроводе, соединяющем побережья Дании и Польши.

"Этот момент знаменует собой завершение самого важного этапа работ в проекте Baltic Pipe", - говорится в сообщении компании.

Газопровод сможет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа в год в Польшу и 3 млрд кубометров из Польши в Данию. Маршрут должен быть готов к передаче первых объемов газа 1 октября 2022 года.

Baltic Pipe - это стратегический проект по созданию нового маршрута поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. Инвесторами являются операторы передачи газа: датская Energinet и польская Gaz-System.

Напомним, ранее Baltic Pipe и экологический регулятор достигли соглашения, которое позволило возобновить работу на значительной части спорного отрезка газопровода.

Кроме того, в конце июня оператор польской сети газопроводов Gaz-System начал прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко
Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину