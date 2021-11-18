Польша завершила укладку морского участка газопровода Baltic Pipe
Компания "Газ-Систем" завершила укладку морской части газопровода Baltic Pipe. По оценке полномочного представителя правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, это значительно приближает Польшу к достижению желаемой надежной диверсификации источников снабжения в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP.
В компании сообщили, что сегодня был выполнен последний сварной шов на газопроводе, соединяющем побережья Дании и Польши.
"Этот момент знаменует собой завершение самого важного этапа работ в проекте Baltic Pipe", - говорится в сообщении компании.
Газопровод сможет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа в год в Польшу и 3 млрд кубометров из Польши в Данию. Маршрут должен быть готов к передаче первых объемов газа 1 октября 2022 года.
Baltic Pipe - это стратегический проект по созданию нового маршрута поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. Инвесторами являются операторы передачи газа: датская Energinet и польская Gaz-System.
Напомним, ранее Baltic Pipe и экологический регулятор достигли соглашения, которое позволило возобновить работу на значительной части спорного отрезка газопровода.
Кроме того, в конце июня оператор польской сети газопроводов Gaz-System начал прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря.