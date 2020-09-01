ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Польша запретила полеты из 44 стран, Украины в списке нет

Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран из-за сложной эпидемиологической ситуации на их территории. Украина в этот список не попала.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В список попали 44 страны, авиасообщение с которыми Польша закрывает до 15 сентября 2020 года. Также полякам порекомендовали воздержаться от планирования поездок в эти страны.

Под запрет полетов попали те страны, где за последние 14 дней коэффициент случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч человек составил 60.

В МИД Польши отмечают, что граждане, которые на момент обновления списка оказались в "запретной" стране, могут воспользоваться альтернативными видами возвращения в страну. В частности, это на машине или самолетом через другие государства, которые не попали в список.

Напомним, правительство Польши планирует изменить правила карантина и самоизоляции.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Польша