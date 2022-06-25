Польша попросит НАТО о размещении бригадной группы на своей территории
Польша на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня попросит разместить на своей территории бригадную боевую группу Альянса. Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что НАТО нуждается в укреплении восточного фланга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Times.
"Подтверждаю, что мы хотим разместить в Польше бригадную группу структур НАТО", - сказал Блащак.
По его словам, на варшавском саммите в 2016 году было принято решение о создании батальонных боевых групп с участием союзных войск в Польше и регионе.
"Мы добиваемся, чтобы в Мадриде были приняты решения по дальнейшему повышению их потенциала как элемента усиления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО", - сказал министр.
При этом Блащак отметил, что безопасность региона, в том числе восточного фланга Североатлантического союза, а значит и всего НАТО, сейчас является приоритетным вопросом.
Напомним, Литва должна увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, чтобы иметь возможность разместить гораздо большее количество войск НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об этом в преддверии саммита НАТО, на котором будут рассмотрены способы противодействия растущим угрозам безопасности, исходящим от России.
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