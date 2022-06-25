ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша попросит НАТО о размещении бригадной группы на своей территории

Новина українською →
Варшава, Суббота 25 июня 2022 15:20
Польша попросит НАТО о размещении бригадной группы на своей территории Фото: Польша хочет разместить больше сил НАТО
Автор: Александр Белоус

Польша на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня попросит разместить на своей территории бригадную боевую группу Альянса. Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что НАТО нуждается в укреплении восточного фланга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Times.

"Подтверждаю, что мы хотим разместить в Польше бригадную группу структур НАТО", - сказал Блащак.

По его словам, на варшавском саммите в 2016 году было принято решение о создании батальонных боевых групп с участием союзных войск в Польше и регионе.

"Мы добиваемся, чтобы в Мадриде были приняты решения по дальнейшему повышению их потенциала как элемента усиления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО", - сказал министр.

При этом Блащак отметил, что безопасность региона, в том числе восточного фланга Североатлантического союза, а значит и всего НАТО, сейчас является приоритетным вопросом.

Напомним, Литва должна увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, чтобы иметь возможность разместить гораздо большее количество войск НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об этом в преддверии саммита НАТО, на котором будут рассмотрены способы противодействия растущим угрозам безопасности, исходящим от России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение