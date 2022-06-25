Польша попросит НАТО о размещении бригадной группы на своей территории

Польша на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня попросит разместить на своей территории бригадную боевую группу Альянса. Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что НАТО нуждается в укреплении восточного фланга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Times .

"Подтверждаю, что мы хотим разместить в Польше бригадную группу структур НАТО", - сказал Блащак.

По его словам, на варшавском саммите в 2016 году было принято решение о создании батальонных боевых групп с участием союзных войск в Польше и регионе.

"Мы добиваемся, чтобы в Мадриде были приняты решения по дальнейшему повышению их потенциала как элемента усиления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО", - сказал министр.

При этом Блащак отметил, что безопасность региона, в том числе восточного фланга Североатлантического союза, а значит и всего НАТО, сейчас является приоритетным вопросом.