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Польша выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира

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Четверг 03 февраля 2022 20:13
Польша выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира Фото: лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира 2022 года. Его номинировала вице-спикер нижней палаты сейма Польши Малгожата Госевская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на QIRIM.News.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года также числятся:

  • британский исследователь природы Дэвид Аттенборо,
  • Всемирная организация здравоохранения,
  • лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская,
  • министр иностранных дел Тувалу Саймон Кава,
  • Папа Римский Франциск.

Отметим, что Джемилев был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.

Ранее сообщалось, что Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

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Польша Нобелевская премия Мустафа Джемилев
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