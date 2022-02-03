Польша выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира
Фото: лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира 2022 года. Его номинировала вице-спикер нижней палаты сейма Польши Малгожата Госевская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на QIRIM.News.
Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года также числятся:
- британский исследователь природы Дэвид Аттенборо,
- Всемирная организация здравоохранения,
- лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская,
- министр иностранных дел Тувалу Саймон Кава,
- Папа Римский Франциск.
Отметим, что Джемилев был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.
Ранее сообщалось, что Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.