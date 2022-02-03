Польща висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру
Фото: лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру 2022 року. Його номінувала віце-спікер нижньої палати Сейму Польщі Малгожата Госевська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на QIRIM.News.
Серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року також числяться:
- британський дослідник природи Девід Аттенборо,
- Всесвітня організація охорони здоров'я,
- лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська,
- міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кава,
- Папа Римський Франциск.
Зазначимо, що Джемілєв був номінований на Нобелівську премію миру в 2009, 2011 і 2015 роках.
Раніше повідомлялося, що Тіхановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру.