Польша выделит Украине 100 млн евро на дороги и пропускные пункты

Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов на 100 млн евро во Львовской области. Работы должны начаться уже на этой неделе.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыагль.

По его словам, благодаря переговорам с польскими партнерами после пяти лет бюрократических преград Украина дополнительно привлекает 100 млн евро кредитных средств.

"Лично попрошу министра Кабинета министров проинспектировать начало работ в эту пятницу, открыть ремонтные работы во Львовской области, проконтролировать, чтобы освоение и инвестирование кредитных средств было надлежащим образом", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее Кабинет министров предлагал Раде изменить Таможенный кодекс для разблокирования польского кредита.

Кредит будет использован на улучшение инфраструктуры в приграничном регионе с Польшей - 68 миллионов евро на улучшение состояния дорог и 32 миллионов евро - на пограничные пункты пропуска. Соглашение о привлечении кредита было подписано между правительствами Украины и Польши еще в 2015 году.