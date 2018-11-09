Дуда попросил Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" во Львове

Фото: Мемориал орлят во Львове (pixabay.com)

Никакой реакции от Порошенко польский президент пока не видит

Президент Польши Анджей Дуда попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Дуда призвал также повлиять на другие важные политические вопросы, связанные с проблемами в Украине.

"Я попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело "Кладбища орлят" и в другие вопросы", - сказал президент Польши.

Проблему вокруг каменных фигур львов на "Мемориале львовских орлят" Дуда называет "очень тяжелой темой", которая связана с бывшими польско-украинском боями в 1918-1919 годах.

Он также добавил, что не видит никакой реакции от президента Украины, хотя и обратился к нему с просьбой вмешаться в этот конфликт. В то же время Дуда считает, что "бездействие" Порошенко связаное с внутренними политическими проблемами в Украине.

"Насколько мне известно, политические взгляды властей Львова отличаются от президентских, а потому есть проблемы в понимании. Есть много трудных вопросов, которые нас беспокоят, но которые мы будем реализовывать. Это нелегкое дело. Мы постоянно делаем усилия, но, как вы видите, не все удается ", - добавил президент Польши.

Напомним, в марте на территории "Мемориала орлят" во Львове произошел взрыв. Позже СБУ задержала двух исполнителей взрыва, которые также подожгли польский туристический автобус.

Львовскими орлятами назвали молодых польских добровольцев (в том числе подростков), которые с оружием в руках воевали против украинцев Львова, защищая город во время Польско-украинской войны (1918-1919) от армии ЗУНР и во время Советско-польской войны (1919-1921 ) от армии Александра Егорова; считаются национальными героями Польши. Погибшие "орлята" похоронены на Лычаковском кладбище во Львове на территории Польского военного мемориала, который также называют "Мемориалом орлят".