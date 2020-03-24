Польша вводит запрет на свободное передвижение

От сегодня в Польше ограничат свободу свободного передвижения, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает RMF24.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовский прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране.

"То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польшу дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса", - сказал премьер.

Также он сообщил о введении дополнительных ограничений на передвижение, которые будут действовать от сегодня и до 11 апреля. Власть хочет максимально ограничить человеческую деятельность для того, чтобы выиграть время, и подготовить больницы. Исключением будет: поход в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку. Ограничения коснутся и общественного транспорта для обеспечения дистанции между пассажирами.

Напомним, для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса на 25 марта назначены еще два специальных поезда. Билеты можно приобрести исключительно на сайте УЗ.