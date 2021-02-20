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Польша может ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией

Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский не исключает введения ограничений на границах с Чехией и Словакией. Это связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом в обеих странах.

Об этом сообщает Reuters.

"Границы будут открыты для людей с отрицательным тестом, но ситуация может измениться", - сказал Недзельский.

В последние дни Польша борется с растущей коронавирусной инфекцией. Среднее еженедельное количество новых случаев в день превысило 6500, число госпитализированных пациентов также растет, но на прошлой неделе правительство сняло некоторые ограничения.

Напомним Недзельский заявил в пятницу, что третья волна пандемии уже пришла в Польшу, и вопрос только в том, каких размеров она достигнет.

Кроме того, министр вчера заявил, что стране от коронавируса привито уже 2,5 млн человек.

Также РБК-Украина писало, что в Польше с начала массовой вакцинации населения в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально.

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