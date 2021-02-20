Польша может ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский не исключает введения ограничений на границах с Чехией и Словакией. Это связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом в обеих странах.

Об этом сообщает Reuters.

"Границы будут открыты для людей с отрицательным тестом, но ситуация может измениться", - сказал Недзельский. В последние дни Польша борется с растущей коронавирусной инфекцией. Среднее еженедельное количество новых случаев в день превысило 6500, число госпитализированных пациентов также растет, но на прошлой неделе правительство сняло некоторые ограничения.