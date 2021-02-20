Польща може ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський не виключає введення обмежень на кордонах з Чехією і Словаччиною. Це пов'язано із зростанням числа випадків зараження коронавірусом в обох країнах.

Про це повідомляє Reuters.

"Кордони будуть відкриті для людей з негативним тестом, але ситуація може змінитися", - сказав Недзельський. В останні дні Польща бореться зі зростаючою коронавірусною інфекцією. Середня щотижнева кількість нових випадків в день перевищує 6500, число госпіталізованих пацієнтів також зростає, але минулого тижня уряд зняв деякі обмеження.