Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Польша вслед за Британией может выслать российских дипломатов, - источники

НовостиПолитика    19.03.2018 - 09:47
Фото: санкции против России могут ввести за отравление бывшего шпиона (коллаж РБК-Украина)
Фото: санкции против России могут ввести за отравление бывшего шпиона (коллаж РБК-Украина)

Польша может ввести санкции против России после отравления Скрипаля

Польша вслед за Великобританией может выслать российских дипломатов, передает польское издание Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что Польша рассматривает возможность введения санкций против Российской Федерации в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. В частности, Варшава может пойти на высылку российских дипломатов, а также ввести экономические и персональные санкции в отношении окружения президента РФ Владимира Путина.

По данным источников, в польском правительстве новые санкции против России обсуждаются с прошлой недели, однако решение откладывалось до получения результатов выборов.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что изучает возможность введения новых мер против России.

"Мы не потерпим угрозы жизни британских подданных и всех, кто живет на британской земле, от правительства России. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру", - заявила Мэй.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
МИД Украины призывает усиливать санкции против России до деоккупации Крыма
Темы: Санкции против РФ    Теги: Российская Федерация, отравление, Санкции
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top