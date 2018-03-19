Польша вслед за Британией может выслать российских дипломатов, - источники

Польша вслед за Великобританией может выслать российских дипломатов, передает польское издание Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что Польша рассматривает возможность введения санкций против Российской Федерации в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. В частности, Варшава может пойти на высылку российских дипломатов, а также ввести экономические и персональные санкции в отношении окружения президента РФ Владимира Путина.

По данным источников, в польском правительстве новые санкции против России обсуждаются с прошлой недели, однако решение откладывалось до получения результатов выборов.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что изучает возможность введения новых мер против России.

"Мы не потерпим угрозы жизни британских подданных и всех, кто живет на британской земле, от правительства России. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру", - заявила Мэй.