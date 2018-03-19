Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Польща слідом за Британією може вислати російських дипломатів, - джерела

НовиниПолітика    19.03.2018 - 09:47
Фото: санкції проти Росії можуть ввести через отруєння колишнього шпигуна (колаж РБК-Україна)
Фото: санкції проти Росії можуть ввести через отруєння колишнього шпигуна (колаж РБК-Україна)

Польща може ввести санкції проти Росії після отруєння Скрипаля

Польща слідом за Великобританією може вислати російських дипломатів, передає польське видання Gazeta Prawna з посиланням на джерела в уряді.

Повідомляється, що Польща розглядає можливість введення санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Британії. Зокрема, Варшава може піти на висилку російських дипломатів, а також ввести економічні та персональні санкції щодо оточення президента РФ Володимира Путіна.

За даними джерел, в польському уряді нові санкції проти Росії обговорюються з минулого тижня, однак рішення відкладалося до отримання результатів виборів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що вивчає можливість введення нових заходів проти Росії.

"Ми не потерпимо загрози життю британських підданих та всіх, хто живе на британській землі, від уряду Росії. Ми можемо бути впевнені в сильній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників по всьому світу", - заявила Мей.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
МЗС України закликає посилювати санкції проти Росії до деокупації Криму
Темы: Санкції проти РФ    Теги: Російська Федерація, отравление, Санкції
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top