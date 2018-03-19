Польща слідом за Британією може вислати російських дипломатів, - джерела

Польща слідом за Великобританією може вислати російських дипломатів, передає польське видання Gazeta Prawna з посиланням на джерела в уряді.

Повідомляється, що Польща розглядає можливість введення санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Британії. Зокрема, Варшава може піти на висилку російських дипломатів, а також ввести економічні та персональні санкції щодо оточення президента РФ Володимира Путіна.

За даними джерел, в польському уряді нові санкції проти Росії обговорюються з минулого тижня, однак рішення відкладалося до отримання результатів виборів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що вивчає можливість введення нових заходів проти Росії.

"Ми не потерпимо загрози життю британських підданих та всіх, хто живе на британській землі, від уряду Росії. Ми можемо бути впевнені в сильній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників по всьому світу", - заявила Мей.