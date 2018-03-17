Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Лондон изучает возможность принятия новых мер против России, - Мэй

НовостиПолитика    17.03.2018 - 19:49
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Премьер Великобритании пообещала обсудить новые меры против РФ "в ближайшие дни"

Великобритания изучает возможность принятия новых мер против России. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает Reuters.

Отмечено, что эти слова главы британского кабмина прозвучали после объявленной Россией высылки 23 британских дипломатов и закрытия британского генконсульства в Санкт-Петербурге.

"Мы не потерпим угрозы жизни британских подданных и всех, кто живет на британской земле, от правительства России. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру", - заявила Мэй.

Комментируя решение Москвы о мерах в ответ на санкции по "делу Скрипаля", премьерка заявила, что они также не останутся без ответа.

"Мы ожидали ответа такого рода, и в ближайшие дни будем рассматривать наши дальнейшие шаги вместе с нашими союзниками и партнерами", - сообщила глава британского правительства.

Напомним, ранее Россия объявила о высылке из страны 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия властей Великобритании.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Британия рассмотрит дальнейшие меры против РФ в начале следующей недели Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия Лондона
Теги: Великобритания, дипломатические отношения, Тереза Мэй
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top