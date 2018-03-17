Лондон изучает возможность принятия новых мер против России, - Мэй

Великобритания изучает возможность принятия новых мер против России. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает Reuters.

Отмечено, что эти слова главы британского кабмина прозвучали после объявленной Россией высылки 23 британских дипломатов и закрытия британского генконсульства в Санкт-Петербурге.

"Мы не потерпим угрозы жизни британских подданных и всех, кто живет на британской земле, от правительства России. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру", - заявила Мэй.

Комментируя решение Москвы о мерах в ответ на санкции по "делу Скрипаля", премьерка заявила, что они также не останутся без ответа.

"Мы ожидали ответа такого рода, и в ближайшие дни будем рассматривать наши дальнейшие шаги вместе с нашими союзниками и партнерами", - сообщила глава британского правительства.

Напомним, ранее Россия объявила о высылке из страны 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия властей Великобритании.