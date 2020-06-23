Польша возобновляет международное железнодорожное сообщение

Фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)

Поезда будут следовать в пять стран

С 22 июня Польша возобновлила международное железнодорожное сообщение. Поезда запускают в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.

Утром из Варшавы выехал первый поезд в Берлин. Позже пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, можно будет уехать из Вены в Катовиц, а также с Граца в Перемышль.

Пассажиры должны соблюдать действующие правила безопасности, в частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.

РБК-Украина писало, что 13 июня Польша вновь открыла свои границы для всех соседних стран Европейского союза, Украины в списке нет.

Ранее сообщалось, что границу с Польшей украинцы можно пересечь в четырех пунктах пропуска.

Напомним, что почти все страны ЕС прошли пик пандемии, кроме Польши и Швеции.

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Автор: Инна Собора