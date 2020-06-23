ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша возобновляет международное железнодорожное сообщение

Новости » Общество     23.06.2020 - 04:01
Польша возобновляет международное железнодорожное сообщение
Фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)

Поезда будут следовать в пять стран

С 22 июня Польша возобновлила международное железнодорожное сообщение. Поезда запускают в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.

Утром из Варшавы выехал первый поезд в Берлин. Позже пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, можно будет уехать из Вены в Катовиц, а также с Граца в Перемышль.

Пассажиры должны соблюдать действующие правила безопасности, в частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.

РБК-Украина писало, что 13 июня Польша вновь открыла свои границы для всех соседних стран Европейского союза, Украины в списке нет.

Ранее сообщалось, что границу с Польшей украинцы можно пересечь в четырех пунктах пропуска.

Напомним, что почти все страны ЕС прошли пик пандемии, кроме Польши и Швеции.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Польшапоезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь