Поїзди прямуватимуть до п'яти країн
З 22 червня Польща відновлює міжнародне залізничне сполучення. Потяги почнуть запускати до Німеччини, Чехії, Австрії, Угорщини і Словаччини.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Зазначається, що роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.
Уранці з Варшави виїхав перший потяг до Берліна. Пізніше пустили перші за декілька місяців поїзди з Польщі до Чехії. Крім того, можна буде поїхати з Відня до Катовиць, а також з Ґрацу до Перемишля.
Пасажири повинні дотримуватися чинних правил безпеки, зокрема, закривати рота і носа маскою чи шалем у потязі під час усієї подорожі, а також часто мити руки.
РБК-Україна писало, що 13 червня Польща знову відкрила свої кордони для всіх сусідніх країн Європейського союзу, України в списку немає.
Раніше повідомлялося, що кордон з Польщею українці можна перетнути в чотирьох пунктах пропуску.
Нагадаємо, що майже всі країни ЄС пройшли пік пандемії, окрім Польщі та Швеції.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Инна Собора