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Польща відновлює міжнародне залізничне сполучення

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 04:01
Польща відновлює міжнародне залізничне сполучення
Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

Поїзди прямуватимуть до п'яти країн

З 22 червня Польща відновлює міжнародне залізничне сполучення. Потяги почнуть запускати до Німеччини, Чехії, Австрії, Угорщини і Словаччини.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.

Уранці з Варшави виїхав перший потяг до Берліна. Пізніше пустили перші за декілька місяців поїзди з Польщі до Чехії. Крім того, можна буде поїхати з Відня до Катовиць, а також з Ґрацу до Перемишля.

Пасажири повинні дотримуватися чинних правил безпеки, зокрема, закривати рота і носа маскою чи шалем у потязі під час усієї подорожі, а також часто мити руки.

РБК-Україна писало, що 13 червня Польща знову відкрила свої кордони для всіх сусідніх країн Європейського союзу, України в списку немає.

Раніше повідомлялося, що кордон з Польщею українці можна перетнути в чотирьох пунктах пропуску.

Нагадаємо, що майже всі країни ЄС пройшли пік пандемії, окрім Польщі та Швеції.

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Автор: Инна Собора

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