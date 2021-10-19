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Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью

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Варшава, Вторник 19 октября 2021 21:17
Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью Фото: Польша увеличила число военных на границе с Беларусью (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью для усиления мер безопасности на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Сейчас пограничникам помогают почти 6 тысяч польских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

По его словам, почти 6000 солдат 16-й, 18-й и 12-й дивизий несут службу на польско-белорусской границе.

"Солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать", - написал Блащак в Twitter.

Ранее министр заявил, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Размещение дополнительных войск означает значительное расширение военного присутствия в регионе на фоне увеличения попыток незаконно проникнуть на польскую территорию.

Пограничная служба Польши сообщила, что 18 октября было совершено 612 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Напомним, 1 октября власти Польши продлили на два месяца чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Отметим, ранее министр обороны Польши заявил об отправке на границу с Беларусью военных вертолетов.

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