Польша увеличивает количество разрешений на грузовые автоперевозки для Украины, - МИУ

Польша согласилась увеличить количество разрешений на грузовые автоперевозки для Украины. Со своей стороны, уже с 10 февраля 2022 года "Укрзализныця" сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов в Польшу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
"Наконец-то совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из продолжительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Договоренности позволяют перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов. В частности, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется интеграция украинской транспортной сети в европейскую.
"Мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза", - отметил Кубраков.
Строительство евроколеи "Киев-Варшава" объединит две европейские столицы скоростным транспортом. В результате время в пути сократится до 4 часов. Также в планах реконструкция участка Мальховице-Нижанковичи на украинско-польской границе (линия 102), которая не эксплуатируется с 1995 года.
Другим важным направлением является строительство новых автобанов к западной границе. Речь идет о первой концессионной дороге "Краковец - Львов - Броды - Ровно", а также масштабном обновлении дороги М-07 "Киев - Ковель - Ягодин", с повышением ее до I-ой категории.
Параллельно в рамках президентской программы в этом году планируется начать модернизацию международных автомобильных пунктов пропуска. Среди приоритетов - восстановление ключевого украино-польского пункта пропуска в Ягодине.
"Также Украина ведет активную работу по включению в индикативные карты TEN-T следующих маршрутов: дорога Н-01 "Киев - Знаменка"; железнодорожные участки "Коростень - Житомир - Бердичев" и "Стрый - Ивано-Франковск" через Долину; рек Днепр и Южный Буг”, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее замглавы Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года планируется электрифицировать как минимум 500 км путей. Это обеспечит скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами.