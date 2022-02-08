Польща збільшить кількість дозволів на вантажні автоперевезення для України, - МІУ

"Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої транспортної кризи. Зокрема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Домовленості дозволяють перейти до обговорення та реалізації важливих міжурядових інфраструктурних проєктів. Зокрема, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується інтеграція української транспортної мережі в європейську.

"Ми вже синхронізували наші дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою. Цей проєкт спільно з Польщею плануємо презентувати на рівні Європейського Союзу", - зазначив Кубраков.

Будівництво євроколії "Київ - Варшава" об’єднає дві європейські столиці швидкісним транспортом. В результаті час у дорозі скоротиться до 4 годин. Також у планах реконструкція ділянки "Мальховіце - Нижанковичі" на українсько-польському кордоні (лінія 102), яка не експлуатується з 1995 року.

Іншим важливим напрямком є будівництво нових автобанів до західного кордону. Мова йде про першу концесійну дорогу "Краківець - Львів - Броди - Рівне", а також масштабне оновлення дороги М-07 "Київ - Ковель - Ягодин", з підвищенням її до І-а категорії.

Паралельно в рамках президентської програми цього року планують розпочати модернізацію міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Серед пріоритетів - відновлення ключового україно-польського пункту пропуску в Ягодині.

"Також Україна наразі веде активну роботу щодо включення в індикативні карти TEN-T наступних маршрутів: дорога Н-01 "Київ - Знам’янка"; залізничні ділянки "Коростень - Житомир - Бердичів" та "Стрий - Івано-Франківськ" через Долину; річок Дніпро та Південний Буг", - йдеться у повідомленні.