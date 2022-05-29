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Польша увеличит расходы на оборону и нарастит численность армии, - Дуда

Анджей Дуда (Фото: president.pl)
Автор: Константин Широкун

Польша намерена увеличить расходы на оборону, так как многие поляки опасаются вооруженной агрессии со стороны России в адрес их государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Польши Анджея Дуды CNN.

Также глава государства отметил, что руководство страны отдает себе отчет в необходимости увеличения численности польских вооруженных сил в ближайшие годы.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.

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