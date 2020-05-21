Польша упростила въезд сезонным работникам из Украины на период карантина

Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев. Таким образом, украинцы, которые приедут на сезонные работы в Польшу, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский, передает RMF24.

По его словам, на данный момент, как в Польше, так и в других странах западной Европы наблюдается нехватка сезонных рабочих.

"Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько таких сотрудников через восточную границу приедет в Польшу", - отметил Ардановский.

Он отметил, что прибывшие иностранцы из восточных стран для работы на фермах смогут сразу приступить к работе.

При этом он отметил, что на данный момент у государства нет возможности проводить тестирование на коронавирус для иностранных граждан.

Ранее вице-премьер-министр по евроинтеграции Вадим Пристайко сообщал, что правительство Украины не мешает найму украинцев иностранными работодателями. Он отметил, что некоторые европейские страны нуждаются в десятках тысяч украинских заробитчан.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для найма украинских рабочих иностранные работодатели должны обеспечить их жильем и медицинским страхованием. Зеленский подчеркнул, что украинцы должны иметь официальное трудоустройство.