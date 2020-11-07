Польша упрощает трудоустройство для иностранных врачей

В Польше ожидают, что положения нового коронавирусного закона должны упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов Европейского союза. Ожидается, что зарплата будет меньше, чем у польских врачей.

Об этом пишет "Польское радио".

По словам главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, иностранцы интересуются работой в польской системе здравоохранения.

"Прежде всего этот законопроект не предназначен для какой-то конкретной страны. Он предназначен для медицинского персонала из стран из-за пределов ЕС. Те врачи или медицинский персонал, приезжая, особенно в первый период, смогут работать только под надзором польских врачей, а следовательно зарплата этих людей будет меньше", - сказал он.

Первые облегчения трудоустройства иностранцев в польской службе здравохранения вступят в силу после подписания президентом нового закона. Другие возможные облегчение сейчас находятся на этапе межведомственных консультаций.

Ранее в Варшаве открыли временную больницу на Национальном стадионе, туда был доставлен первый пациент с коронавирусом.

Напомним, в Польше шесть крупных государственных компаний создадут полевые госпитали для больных коронавирусом.