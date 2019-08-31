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Польща і Україна планують покращити роботу пунктів пропуску на кордоні

Новини » Політика    31.08.2019 - 15:46
Польща і Україна планують покращити роботу пунктів пропуску на кордоні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Зеленського, важливим елементом діалогу з Польщею є прикордонне співробітництво.

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Про це він заявив в ході офіційного візиту до Польщі.

Сел ловам Зеленського, України співпрацює з Польщею в рамках будівництва транс'європейської магістралі "Віа-Карпатія".

"Наша держава зацікавлена ​​стати учасником регіональних проектів і ініціатив польської держави. Наприклад, таких як "Тріморье ". Вже зараз ми співпрацюємо в рамках будівництва транс'європейської магістралі" Віа-Карпатія ". Ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40", - повідомив президент України.

Зеленський також поінформував про плани покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Важливим елементом нашого діалогу також є прикордонне співробітництво. Ми будемо покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України зараз перебуває з офіційним робочим візитом у Польщі. Зеленський під час зустрічі з президентом Анджеєм Дудою заявив, що газопровід "Північний потік-2" є неприйнятним.

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