Перекройте кислород России. Польша требует срочного саммита ЕС из-за резни в Буче

"Резня в Буче – это больше, чем тревожный звонок для Европы и мира. Это страшный крик о справедливости, свободе и праве на жизнь, о базовых и общечеловеческих ценностях", – написал Моравецкий.

По его убеждению, ЕС обязан ввести реально работающие санкции. В них входят конфискация всех российских активов и разрыв торговых отношений с РФ.

Премьер-министр призвал руководство Евросоюза как можно скорее организовать заседание Евросовета. Там Польша будет инициировать рассмотрение военных преступлений РФ и введение эффективных санкций.

"Украина должна получить вооружение, с которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других городов. Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит фальшивых жестов и тактики избегания. Хватит! Санкции не действуют. Выключите кислород российскому геноциду", – заявил Моравецкий.