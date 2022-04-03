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Перекрийте Росії кисень. Польща вимагає термінового саміту ЄС через різанину в Бучі

Фото: Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав країни-члени Європейського Союзу негайно переглянути політику щодо Росії після звірств у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter прем'єра.

"Різанина в Бучі – це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя, про базові та загальнолюдські цінності", – написав Моравецький.

На його переконання, ЄС зобов'язаний запровадити санкції, які реально працюватимуть. До них входять конфіскація всіх російських активів і розрив торговельних відносин із РФ.

Прем'єр-міністр закликав керівництво Євросоюзу якомога швидше організувати засідання Євроради. Там Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів РФ і запровадження ефективних санкцій.

"Україна повинна отримати озброєння, з яким вона зможе захистити жінок і дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст. Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить фальшивих жестів і тактики уникнення. Досить! Санкції не працюють. Вимкніть кисень російському геноциду", – заявив Моравецький.

Нагадаємо, що Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через події в Київській області.

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