Польша и США согласовали размещение военного контингента

Польша и Соединенные Штаты согласовали договоренности о размещении в Республике постоянного американского военного контингента. Также стороны договорились о введении в Польшу еще около тысячи военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

Соглашение предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами и увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше.

"В продолжение двух соглашений, подписанных президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, принцип размещения американских войск было решено изменить с ротационной основы на постоянную. Количество военных США, размещенных в Польше, возрастет ориентировочно на 1000, до минимума 5500", - говорится в сообщении.

Так, Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США; Дравско-Поморске станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США; Вроцлав-Страховице станет местом загрузки и разгрузки авиабазы ​​ВВС США.

Свентошуве, которые станут штаб-квартирой для боевой группы бронированной бригады.

После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.

Напомним, в июне американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

29 июля глава Пентагона официально уведомил, что США выводят 11,9 тысячи военных из Германии и перебрасывают их ближе к границам России.