Польша создаст Институт польско-венгерской дружбы

Соответствующий закон подписан президентом Польши

Президент Польши Анджей Дуда сообщил подписал закон о создании Института польско-венгерской дружбы имени Вацлава Фельчак. Об этом сообщает "Польское радио".

"Я глубоко верю, что это учреждение будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, между нашими народами. Речь идет о научном, общественном и культурном сотрудничестве", - заявил Дуда.

Институт польско-венгерской дружбы будет расположен в Варшаве, но впоследствии станут функционировать местные отделения.

Вацлав Фельчак, именем которого назовут институт, во время Второй мировой войны был курьером польского правительства в изгнании. В 80-х годах он участвовал в создании венгерской демократической оппозиции, в том числе и партии Фидес 1988 года.

Напомним, в столице Польши Варшаве в понедельник, 26 марта, состоится торжественное подписание договоров о сотрудничестве между Институтом национальной памяти (ИНП) Польши и тремя украинскими Государственными архивами Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей.