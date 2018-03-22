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Интервью

Польский ИНП будет сотрудничать с государственными архивами Украины

НовостиОбщество    22.03.2018 - 16:05
Фото: Ярослав Шарек (facebook.com wpolityce)
Фото: Ярослав Шарек (facebook.com wpolityce)

В Варшаве состоится подписание договоров о сотрудничестве между ИНП Польши и тремя украинскими архивами

В столице Польши Варшаве в понедельник, 26 марта, состоится торжественное подписание договоров о сотрудничестве между Институтом национальной памяти (ИНП) Польши и тремя украинскими Государственными архивами Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей. Об этом сообщает "Польское радио".

Сообщается, что задача этого проекта - начать процесс оцифровки архивных документов из фонда украинских архивов по делу политических репрессий, которым подверглись поляки в первой половине двадцатого века на территории современной Украины. Также обе стороны заявили о готовности сотрудничать на учебно-издательской базе.

"Институт национальной памяти Польши сотрудничает на многих уровнях с Украиной; есть такие сферы как поисково-эксгумационные работы (поиски останков жертв, - ред.), что блокируются; но также архивное сотрудничество постоянно продолжается, несмотря на политические потрясения. В этом направлении ничего не изменилось с нашим восточным соседом", - сказал президент Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

Согласно договоренностям,  Архивный фонд ИНП Польши увеличится на тысячи документов, связанных с массовыми репрессиями против граждан Советского Союза польского происхождения, в основном во время так называемой польской операции НКВД 1937-1938 годов.

Указано, что польские архивисты поедут в Украину, чтобы оцифровать документы, интересующие ИНП Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда рассчитывает на конкретные шаги Киева в вопросе эксгумаций останков поляков, которые погибли в ходе войн и конфликтов на территории Украины.

В Польше установили День памяти поляков, которые спасали евреев во время Холокоста Стабильная Украина необходима для порядка и безопасности Европы, - МИД Польши
Теги: Польша, архив
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