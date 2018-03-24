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Польща створить Інститут польсько-угорської дружби

НовиниПолітика    24.03.2018 - 16:50
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Відповідний закон підписано президентом Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про створення Інституту польсько-угорської дружби імені Вацлава Фельчак. Про це повідомляє "Польське радіо".

"Я глибоко вірю, що це установа сприятиме поглибленню співпраці між нашими країнами, між нашими народами. Мова йде про науковому, громадському і культурному співробітництві", - заявив Дуда.

Інститут польсько-угорської дружби буде розташований в Варшаві, але згодом стануть функціонувати місцеві відділення.

Вацлав Фельчак, ім'ям якого назвуть інститут, під час Другої світової війни був кур'єром польського уряду у вигнанні. У 80-х роках він брав участь у створенні угорської демократичної опозиції, в тому числі і партії Фідес 1988 року.

Нагадаємо, у столиці Польщі Варшаві у понеділок, 26 березня, відбудеться урочисте підписання договорів про співпрацю між Інститутом національної пам'яті (ІНП) Польщі та трьома українськими Державними архівами Одеської, Вінницької та Хмельницької областей.

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Теги публікації: Польша, Угорщина, сотрудничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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