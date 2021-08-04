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Польша разместит американские танки Abrams недалеко от границ с Украиной

Автор: РБК-Украина

Польша приобрела американские танки Abrams, чтобы сдерживать потенциального агрессора. Их развернут на востоке страны, которая граничит с Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич заявил что, решая покупать танки Abrams, Польша покупает технику, проверенную в бою.

Он добавил, что такое оборудование не производится в Польше.

"Польша решила закупить танки у США, которые являются нашим стратегическим партнером в сфере политики безопасности", - отметил Скуркевич.

Министерство национальной обороны приняло решение о закупке 250 американских танков Abrams. Первые машины должны быть доставлены в Польшу в 2022 году.

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