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Польща розмістить американські танки Abrams недалеко від кордонів з Україною

Автор: РБК-Україна

Польща придбала американські танки Abrams, щоб стримувати потенційного агресора. Їх розгорнуть на сході країни, яка межує з Україною та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркевич заявив що, вирішуючи купувати танки Abrams, Польща купує техніку, перевірену в бою.

Він додав, що таке обладнання не виробляється в Польщі.

"Польща вирішила закупити танки у США, які є нашим стратегічним партнером у сфері політики безпеки", - зазначив Скуркевич.

Міністерство національної оборони прийняло рішення про закупівлю 250 американських танків Abrams. Перші машини мають бути доставлені до Польщі у 2022 році.

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