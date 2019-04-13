Польша не пустила в свои воды российский парусник с крымскими курсантами

Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник "Седов" на борту с курсантами из оккупированной Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Republika.

Отмечается, что на борту парусника были студенты Керченского государственного морского технологического университета. В ответ на запрос судна о прибытии ему отказали, поинформировала пресс-секретарь Эва Сувара Министерства иностранных дел Польши.

Известно, что решение отказать "Седову" принял лично премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Допуск парусника в территориальные воды Польши будет противоречить политике уважения территориальной целостности Украины и неприятия аннексии Крыма", - прокомментировала Сувара решение премьера.

Также представитель МИДа добавила, что в Варшаве ожидают от России восстановление свободы судоходства в Керченском проливе и освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в ноябре 2018 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко встретился в пятницу, 12 апреля, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Канцлером Германии Ангелою Меркель. Стороны обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных, в том числе военнопленных моряков.