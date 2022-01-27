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Польша просит Евросоюз и НАТО оказать всестороннюю поддержку Украине

Новина українською →
Варшава, Четверг 27 января 2022 18:49
Польша просит Евросоюз и НАТО оказать всестороннюю поддержку Украине Фото: польский Сейм (wikimedia.org Krzysztof Białoskórski,)
Автор: Александр Мороз

Польский Сейм принял резолюцию с обращением к Евросоюзу и НАТО с просьбой оказать всестороннюю поддержку Украине на фоне угрозы вторжения России. Также Варшава выступила с осуждением политики Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet.pl.

Сообщается, что в принятой резолюции говорится о том, что Сейм Польши с обеспокоенностью наблюдает за действиями России, направленными против Украины, поскольку они представляют серьезный риск развязывания вооруженного конфликта.

"Мы обращаемся к правительствам стран НАТО и Европейского союза с призывом оказать всемерную поддержку Украине, оказавшейся перед лицом войны, и дать твердый ответ со стороны государств-членов Европейского союза и Организации Североатлантического договора на агрессию со стороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, сегодня в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.

А Германия предупредила РФ о санкциях против "Северного потока-2", если она решится на вторжение.

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