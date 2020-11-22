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Польша продлила дистанционное обучение в школах до Рождества, потом обещают вакцину

Автор: Инна Собора

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что дистанционную форму обучения в школах продлят до Рождественских праздников. Зимние школьные каникулы продлятся с 4 по 17 января.

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Об этом пишет "Польское радио".

По словам Моравецкого, около 18 января в Польше может быть доступна первая партия вакцины от коронавируса.

"Мы решили, что продлить закрытие школ до 23-24 декабря, а после этого мы решили провести зимние каникулы, то есть образовательный перерыв в школах, одновременно с начала января, 4 января (это, кажется, понедельник), до 17-18 января", - сказал премьер.

Он также призвал граждан на время зимних каникул никуда не ездить, чтобы после праздников не пришлось вводить карантин.

Ранее сообщалось, что правительство Польши разрешил работу торговых центров и магазинов при соблюдении самых жестких санитарных мероприятий.

Напомним, с 7 ноября в Польше усилили карантинные ограничения. В частности, закрыли учреждения культуры, ограничили работу торговых центров.

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