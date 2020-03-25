Польша продлила закрытие границ до середины апреля

Правительство Польши продолжило временное закрытие границ еще на 20 дней для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Money.pl.

Временное закрытие границ продлиться до 13 апреля 2020 года.

Напомним, для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса назначены еще два специальных поезда. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, "Укрзализныця" назначила еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши на 25 марта.

Кроме того, ранее Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Добавим, что на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения.