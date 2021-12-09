Польша призвала немедленно начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома"

"Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". Я скоро буду встречаться с еврокомиссаром по энергетике и отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это рассмотрение", - сказала она.

По словам министра, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста.

"Это может быть связано с наказаниями, может быть связано с требованием проверки существующего соглашения между "Газпромом" и европейскими странами. Есть очень много инструментов в рамках антимонопольного расследования. ЕК прекрасно умеет это делать, много раз запускала такую процедуру", - отметила она.

Министр также отметила, что для Польши остается до сих пор непонятным тот факт, почему ЕК сейчас не видит аргументов для запуска такого рассмотрения.

"Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать. Польша в декабре передала Европейской комиссии дополнительные материалы по этому делу. Надеемся, что их будет достаточно", - резюмировала Анна Москва.

