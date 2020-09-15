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Польша не признала российские выборы в Крыму

Автор: Максим Зайченко

Польша не признала незаконные выборы, организованные Россией в оккупированном Крыму. Варшава неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Польши.

"МИД Польши не признает результатов нелегальных "выборов" в так называемые местные органы власти, организованных Российской Федерацией на территории автономной республики Крым в Украине 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такая позиция Польши обусловлена ​​обязательствами страны как члена ООН, которая назвала очевидным нарушением международного права аннексию Крыма в марте 2014 года.

"Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Европейский Союз заявил о непризнании местных и региональных "выборов" в аннексированном Крыму 13 сентября.

Кроме того, Украина в ООН призвала к новым санкциям против России из-за местных "выборов" на оккупированном полуострове.

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