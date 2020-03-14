Польша приостанавливает движение на границе с Украиной

С 15 марта в Польшу запрещают въезжать иностранных туристам
Польша приостанавливает движение на польско-украинской границе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Новой таможни в Facebook.
Сообщается, что приостановка движения на польско-украинской границе начнется с 00:00 15 марта. В частности, будет ограничено движение на таких пунктах пропуска:
Въехать на территорию Польшу через указанные пункты пропуска смогут:
Как отметили таможенники, до решения правительства Украины о пунктах пропуска, которые временно приостанавливают работу с украинской стороны в связи с карантином, бизнесу рекомендуют ехать на большие пункты пропуска в пределах одной таможни, на которую оформлена таможенная декларация.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Польша из-за коронавируса закрывает границы для иностранцев на период в 10 дней с возможностью продления сперва на 20 дней, а потом на месяц.
Также сообщалось, что 14 марта состоится внеочередное заседание правительства Украины, на котором будут рассмотрены решения Совета национальной безопасности и обороны, в частности закрытие государственных границ Украины.