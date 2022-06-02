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Польша прекращает выплату пособий украинским беженцам: названа дата

Фото: с 1 июля Польша прекратит выплату пособий беженцам из Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Польша с 1 июля прекратит выплаты пособий для украинских беженцев. Пособие в размере 40 злотых (около 320 гривен) в день на питание и проживание выплачивалось с начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал он представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Боссернакер.

При этом он добавил, что будут и исключения. Льготы будут расширены "людям с инвалидностью, беременным женщинам и многодетным".

Правительство Польши в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало помощь на первые 60 дней. Как заявил изданию высокопоставленный политик из правящей партии "Право и справедливость", многие украинцы ищут работу и находят. "Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок", - сказал он на условиях анонимности.

Ранее РБК-Украина сообщало, какие выплаты предусмотрены для украинцев в Польше.

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Беженцы