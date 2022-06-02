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Польща припиняє виплату допомоги українським біженцям: названа дата

Фото: з 1 липня Польща припинить виплату допомоги біженцям з України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща з 1 липня припинить виплати допомоги для українських біженців. Допомога в розмірі 40 злотих (близько 320 гривень) на день на харчування та проживання виплачувалася з початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися", - сказав він представник уряду Польщі у справах біженців Павло Боссернакер.

При цьому він додав, що будуть і винятки. Пільги будуть розширені "людям з інвалідністю, вагітним жінкам і багатодітним".

Уряд Польщі в спеціальному акті про допомогу біженцям з України спочатку гарантував допомогу на перші 60 днів. Як заявив виданню високопоставлений політик з правлячої партії "Право і справедливість", багато українців шукають роботу і знаходять. "Ми хочемо стимулювати інших до активності. Чотири місяці повного захисту - це, на наш погляд, достатній термін", - сказав він на умовах анонімності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, які виплати передбачені для українців у Польщі.

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Біженці