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Польша предложила новый дипломатический формат для консультаций с Украиной

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 14:58
Польша предложила новый дипломатический формат для консультаций с Украиной Фото: посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (facebook.comЪAmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Инна Собора

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выступил за создание нового дипломатического формата для консультаций между странами. Он считает, что к нему также необходимо привлечь страны Балтии, Чехию, Венгрию, Словакию и Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам дипломата, ситуация на внешнеполитической арене меняется не в лучшую сторону. Причиной этого стали завершение строительства "Северного потока-2", саммит президентов США и России в Женеве и события в Афганистане и Беларуси.

Поэтому посол считает, что для Украины необходим новый формат для совместного преодоления вызовов.

"Мы все, только в разном масштабе, в опасности. Конечно, положение Украины хуже из-за того, что вы не в Европейском союзе и не в НАТО. На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", - сказал Цихоцкий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за вступление Украины в Европейский союз.

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