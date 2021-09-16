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Польща запропонувала новий дипломатичний формат для консультацій з Україною

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Четвер 16 вересня 2021 14:58
Польща запропонувала новий дипломатичний формат для консультацій з Україною Фото: посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький (facebook.comЪAmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Инна Собора

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький виступив за створення нового дипломатичного формату для консультацій між країнами. Він вважає, що до нього також необхідно залучити країни Балтії, Чехію, Угорщину, Словаччину та Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

За словами дипломата, ситуація на зовнішньополітичній арені змінюється не в кращу сторону. Причиною цього стали завершення будівництва "Північного потоку-2", саміт президентів США і Росії в Женеві і події в Афганістані та Білорусі.

Тому посол вважає, що для України необхідний новий формат для спільного подолання викликів.

"Ми всі, тільки в різному масштабі, в небезпеці. Звичайно, становище України гірше через те, що ви не в Європейському Союзі і не в НАТО. На вашій території триває агресія і окупація. У нас цього ще не відбувається. Але країни нашого регіону тим чи іншим чином є жертвами цієї поганої динаміки. Ми повинні спільно знайти відповіді на ці виклики, на ці загрози", - сказав Ціхоцький.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда виступив за вступ України до Європейського Союзу.

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