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Санкции против России: Польша заморозила активы на 33 млн долларов

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Варшава, Вторник 22 марта 2022 16:33
Санкции против России: Польша заморозила активы на 33 млн долларов Фото: представитель правительства Польши Петр Мюллер (polskieradio pl)
Автор: Артем Горовенко

В рамках реализации санкций против России в Польше заморожены активы на 33 млн долларов. Но при нынешнем законодательстве их нельзя конфисковать в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на money.pl.

Как заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер, для передачи замороженных средств Украине необходимы изменения в польскую конституцию. Хотя оппозиция считает иначе и предлагает конфискацию на основе антитеррористического закона.

"Эта информация является ложной, поскольку в нынешнем правовом государстве вы можете заморозить имущество, но не можете его конфисковать. Статья 46 конституции касается конфискации, но в случае возбуждения уголовного дела. Это нечто совершенно иное, чем конфискация в пользу казны, регулируемая специальными конституционными положениями", - заявил он.

Он также подчеркнул, что до изменений в конституцию нельзя передать замороженные средства жертвам нападения России на Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция не планирует передавать Украине замороженные активы Центрального банка Российской Федерации на 22 млрд евро.

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