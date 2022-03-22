Санкции против России: Польша заморозила активы на 33 млн долларов

В рамках реализации санкций против России в Польше заморожены активы на 33 млн долларов. Но при нынешнем законодательстве их нельзя конфисковать в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на money.pl .

Как заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер, для передачи замороженных средств Украине необходимы изменения в польскую конституцию. Хотя оппозиция считает иначе и предлагает конфискацию на основе антитеррористического закона.

"Эта информация является ложной, поскольку в нынешнем правовом государстве вы можете заморозить имущество, но не можете его конфисковать. Статья 46 конституции касается конфискации, но в случае возбуждения уголовного дела. Это нечто совершенно иное, чем конфискация в пользу казны, регулируемая специальными конституционными положениями", - заявил он.

Он также подчеркнул, что до изменений в конституцию нельзя передать замороженные средства жертвам нападения России на Украину.