Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил учредить в ООН должность специального представителя по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oner Wiadomosci.

По его словам, Польша в Совете безопасности ООН назвала среди приоритетов Польши в Совбезе ООН вопрос безопасности Украины.

"У нас есть определенный динамизм политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечению мира", - заявил он.

Также Чапутович видвинул конкретные решения относительно Украины, в том числе назначение специального посланника для генерального секретяря ООН по Украине.

"Пока это не принято, но дискуссия продолжается. Украинские власти были благодарны за это предложение", - заявил глава МИД.

По словам Чапутовича, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов.

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Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония сделали совместное заявление после заседания Совбеза ООН по украинскому "языковому закону". Также члены Совета безопасности ООН продолжают призывать РФ возобновить навигацию в Азовском море.