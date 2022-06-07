Польша предлагает ЕС полностью отказаться от российского газа

Седьмой пакет санкций ЕС против России должен содержать ограничения на импорт газа. Также в него следует внести отключение всех российских банков от SWIFT.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Польское радио ".

"Нужно начинать работу над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT", - сказал Рау.

По его словам, принятый Евросоветом шестой пакет санкций - это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей.

"Однако этого недостаточно", - добавил глава МИД Польши.

Рау также отметил, что Украина должна занять место в составе Евросоюза.

"Именно поэтому мы ожидаем положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса страны-кандидата", - сказал министр.