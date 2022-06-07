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Польща пропонує ЄС повністю відмовитися від російського газу

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 19:40
Польща пропонує ЄС повністю відмовитися від російського газу Фото: Польща пропонує ЄС повністю відмовитися від російського газу (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії має містити обмеження на імпорт газу. Також до нього слід внести відключення всіх російських банків від SWIFT.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Потрібно розпочинати роботу над сьомим пакетом санкцій, який має охоплювати серед іншого повне припинення імпорту російського газу та продуктів нафтохімії, а також відключення всіх російських та білоруських банків від системи SWIFT", - сказав Рау.

За його словами, ухвалений Єврорадою шостий пакет санкцій - це важливий крок у напрямку забезпечення незалежності Європи від російських енергоносіїв.

"Однак цього недостатньо", - додав глава МЗС Польщі.

Рау також зазначив, що Україна має посісти місце у складі Євросоюзу.

"Саме тому ми очікуємо на позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата", - сказав міністр.

Нагадаємо, сьомий пакет санкцій Європейського Союзу повинен включати повне ембарго на енергоносії з Російської Федерації. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

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