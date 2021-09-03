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Польша построит еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Автор: РБК-Украина

Польша в ближайшее время начнет строительство автомобильного пункта пропуска Нижанковичи - Мальховичи. С украинской стороны к нему только должны проложить дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

Сообщается, что сегодня на польской стороне заложили строительство нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство.

Этот пункт пропуска будет рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн. Ожидается, что построят его за четыре года.

"С украинской стороны к новому пункту пропуска мы строим дорогу. Роботы по строительству автодороги (Т-14-18) Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый начаты в марте 2021, предварительно завершить их планируем в декабре 2022 года", - отметил он.

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