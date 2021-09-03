Польща побудує ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Польща найближчим часом розпочне будівництво автомобільного пункту пропуску Нижанковичі-Мальховичі. З українського боку до нього тільки мають прокласти дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Львівської ОДА Максима Козицького.

Повідомляється, що сьогодні на польській стороні заклали будівництво нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури. Проект реалізує Підкарпатське воєводство.

Цей пункт пропуску буде розрахований для автомобілів і автобусів вагою до 3,5 тонн. Очікується, що побудують його за чотири роки.

"З українського боку до нового пункту пропуску ми будуємо дорогу. Роботи з будівництва автодороги (Т-14-18) Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий розпочаті в березні 2021, попередньо завершити їх плануємо в грудні 2022 року", - відзначив він.