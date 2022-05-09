Польша поможет доставлять топливо в Украину: в разработке два маршрута

Правительство Польши поможет доставлять топливо в Украину на фоне дефицита бензина из-за военного вторжения России. В разработке находятся два маршрута поставок.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WProst.
Так, в Варшаве состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности Украины.
"Я чрезвычайно благодарна за сегодняшнюю встречу. Она имела не только политическое, но и экспертное значение. Мы говорили, например, о топливном кризисе. Мы обсудили, как должны выглядеть транспортные маршруты. Речь идет о поставках из Гданьского или Свиноуйського портов", - сообщила Свириденко.
Она также добавила, что у Польши большая готовность помочьУкраине решить топливный кризис.
"Вы - наши ближайшие братья и соседи, которые приняли наших беженцев. Я надеюсь, что вместе мы сможем разрешить этот кризис", - заявила первый вице-премьер Украины.
Напомним, из-за дефицита топлива в Украине сети АЗС ввели дополнительные ограничения.
По данным Минэкономики, к дефициту привели, в том числе, удары по Кременчугскому НПЗ, который является основным производителем горючего в стране, а также по крупным нефтебазам.
В ведомстве заявляют, что дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас решается вопрос их завоза на территорию Украины
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